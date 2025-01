Olietanker uit ‘schaduwvloot’ Rusland naar Deense haven

De Eventin was onderweg van de Russische havenstad Oest-Loega naar Port Said in Egypte. Afgelopen vrijdag viel door onbekende redenen de motor uit op de Baltische Zee, waarna het schip dat vaart onder Panamese vlag stuurloos ronddreef. Het schip wordt in verband gebracht met de zogenoemde schaduwvloot, die in strijd met internationale sancties Russische olie vervoert.

De bemanning van het schip maakt het naar omstandigheden goed, al werkt aan boord niets meer. De verwarming en alle sanitaire voorzieningen zijn uitgevallen. Het schip vormt volgens de autoriteiten geen bedreiging voor het milieu. Onduidelijk is nog wat er in Skagen met het schip gaat gebeuren.