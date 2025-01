Opnieuw extreem brandgevaar in LA voorspeld door windstoten

„Het afgeven van deze waarschuwing is een van de felste manieren om onze boodschap over te brengen”, legt Rose Schoenfeld, meteoroloog bij de NWS aan The Los Angeles Times uit. De windstoten worden tussen dinsdag en woensdag (lokale tijd) verwacht. „We zijn nog niet veilig, en moeten onze waakzaamheid niet laten verslappen”, zei brandweerchef Kristin Crowley.

De afgelopen dagen kreeg de brandweer enige grip op de grootste brandhaarden rond de stad. De Palisades Fire heeft volgens The Los Angeles Times meer dan 9500 hectare verbrand. Ruim 5300 huizen en gebouwen gingen in vlammen op. Maandag was 14 procent van de vuurzee onder controle.

Aan de andere kant van de stad is ruim 5700 hectare afgebrand door de Eaton Fire. Zeker 7000 huizen en gebouwen brandden hier af. De brandweer had maandag 33 procent onder controle.

Door de twee branden samen is een gebied bijna zo groot als het eiland Texel (16.000 hectare) in vlammen opgegaan. Er kwamen zeker 25 mensen om het leven.