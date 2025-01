Onderzoek: jongeren stellen levensplannen uit door huisvesting

State of Youth NL deed onderzoek onder bijna drieduizend jongeren tussen de 12 en 29 jaar. Van hen geeft 62 procent aan nog bij hun ouders, verzorgers of andere familie te wonen. Meer dan de helft van de ondervraagden is op zoek naar een woning.

Volgens State of Youth NL geven vier op de tien jongeren die een huur- of koopwoning zoeken aan hun levensplannen te moeten uitstellen of aanpassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwonen of kinderen krijgen.

„De uitkomsten van dit onderzoek dwingen tot een actieplan voor huisvesting van jongeren over de volle breedte”, zegt voorzitter Marc Dullaert van KidsRights. „Nu blijkt dat jongeren hun levensplannen uitstellen gaat hiermee ook de toekomst van Nederland op slot. Het is onacceptabel dit te laten gebeuren. Daarom moet de politiek nu absolute prioriteit geven aan jongerenhuisvesting.”