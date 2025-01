Hoogwaterpiek geweest, waterschappen blijven dijken controleren

Het waterschap heeft daarbij extra aandacht voor de Hoenwaard bij Hattem. In 2021 brak daar de kade door. De waterstand bij Lobith zakt waarschijnlijk dinsdag weer onder de 13 meter.

Ook de hoogwaterpiek van de Maas is achter de rug. De waterschappen in het stroomgebied van de rivier verwachten de komende dagen geen problemen meer als gevolg van het hoogwater. Dijkwachten controleren de komende dagen de dijken en om potentiële stremming te voorkomen wordt op „cruciale plekken” drijfhout uit het water gehaald dat tijdens het hoogwater is meegevoerd.

De Unie van Waterschappen stelde voor het weekend al te voorzien dat uiterwaarden deze dagen zouden onderlopen door het extra water in de grote rivieren. „De situatie is niet zorgwekkend”, zei de koepelorganisatie toen. Het waterpeil in de Rijn en de Maas en in regionale beken en rivieren is hoger dan normaal door de vele regenval van de afgelopen tijd en door smeltwater uit de Alpen.