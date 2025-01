VS: rechts ‘Terrorgram-netwerk’ is terroristische organisatie

De maatregel komt aan het eind van de regeertermijn van president Joe Biden, die beloofde racisme te bestrijden. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat de VS „zich grote zorgen blijven maken over de wereldwijde dreiging van racistisch of etnisch gemotiveerd gewelddadig extremisme”.

De groep opereerde voornamelijk via het platform Telegram, waar de groep zijn naam aan ontleent. Via Telegram „motiveerde en faciliteerde” de groep meerdere leden om aanvallen uit te voeren. Zo zou de groep onder meer verantwoordelijk zijn voor een schietpartij bij een gaybar in Slowakije in oktober 2022, een geplande aanval op energiefaciliteiten in New Jersey in 2024 en een mesaanval in een Turkse moskee in augustus 2024.

In september werden al twee Amerikaanse leiders van Terrorgram gearresteerd op verdenking van onder meer het aanzetten tot haatmisdrijven en het aanzetten tot moord op federale ambtenaren.