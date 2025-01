Zuid-Afrika begint reddingsoperatie voor illegale mijnwerkers

Het resulteerde in een maandenlange impasse, die veel mijnwerkers het leven heeft gekost. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn zeker honderd mensen omgekomen. Mensen die enkele dagen geleden naar buiten kwamen, lieten filmpjes zien met tientallen lijken en andere uitgemergelde personen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog in de mijn zitten, maar de schattingen lopen op tot duizend mijnwerkers.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten weigerden lang om mensen te helpen die deelnamen aan illegale activiteiten. Het bedrijf dat de mijn beheerde was juridisch verplicht om de mijnwerkers naar boven te halen, maar zei daar niet de financiële middelen voor te hebben. Afgelopen week besloot de regering om toch zelf een reddingsoperatie op te zetten, die naar verwachting 12 miljoen rand kost (616.000 euro).