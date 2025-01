VS leggen export AI-chips verder aan banden

De nieuwe maatregelen beperken de hoeveelheid rekenkracht van de chips die naar het buitenland worden uitgevoerd. De beperkingen bouwen voort op in 2023 aangekondigde beperkingen op de export van bepaalde AI-chips naar China. Washington heeft de uitvoer naar dat land de afgelopen jaren al flink ingeperkt. De VS zijn bezorgd over AI in handen van China, dat de nieuwste chips kan gebruiken voor militaire doeleinden.

Bedrijven die de chips willen importeren, kunnen de regels wel omzeilen door akkoord te gaan met een reeks normen op het gebied van veiligheid en mensenrechten. Dat zei handelsminister Gina Raimondo in een toelichting. „De VS zijn nu wereldleider op het gebied van AI”, zei zij verder. „Het is van cruciaal belang dat we dat zo houden.”

Het Chinese ministerie van Handel was niet te spreken over de nieuwe maatregelen en noemde de aankondiging een „flagrante schending” van de internationale handelsregels. Ook zegde het ministerie toe dat Beijing haar belangen „stevig zou beschermen”.

De nieuwe beperkingen kunnen impact hebben op de activiteiten van Nvidia. Dat Amerikaanse AI-chipconcern heeft de afgelopen jaren flink geprofiteerd van de verkoop van zijn chips, ook in China. Op de beurs werd Nvidia vorig jaar ongeveer 170 procent meer waard.