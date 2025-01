Schoof spreekt oppositieleider Belarus, uit zorgen over repressie

„Nederland blijft zich onverminderd inzetten voor een democratisch Belarus en vrijlating van alle politieke gevangenen”, aldus Schoof. Wat voor concrete acties dat met zich meebrengt, kan een woordvoerder van de premier niet direct zeggen. „Er is gezegd dat Nederland de situatie op EU-niveau blijft aansnijden, en onderdrukking sterk zal blijven veroordelen.” Het gesprek duurde volgens de woordvoerder ongeveer twintig minuten en vond plaats op het ministerie van Algemene Zaken.

Tichanovskaja sprak maandag ook met minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Hij schrijft op X over een „inspirerend” gesprek en noemt vrije en eerlijke verkiezingen in het land „cruciaal”. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn bij de verkiezingen eind deze maand niet welkom in Belarus.

In 2020 riep de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko zichzelf uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen, maar volgens de oppositie klopte dat niet en had Tichanovskaja recht op zijn ambt. Daarop braken protesten tegen Loekasjenko uit. Tichanovskaja leeft sindsdien in ballingschap.

Tichanovskaja sprak ook al enkele keren met de vorige premier Mark Rutte. Deze keer meldt de oppositieleider zelf dat ze ook ontmoetingen gepland heeft met onder anderen Martin Bosma, de voorzitter van de Tweede Kamer, NSC-Kamerleden Pieter Omtzigt en Isa Kahraman, en studenten in Amsterdam.