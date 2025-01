Rutte rekent voor meer defensie-uitgaven op Europees Parlement

Meer uitgeven aan defensie betekent minder uitgeven aan sociale zekerheid, pensioenen en zorg, weet Rutte. „Maar het kan een groot verschil maken voor onze toekomstige veiligheid.” Volgens Rutte besteden Europese landen „tot een kwart van hun nationaal inkomen aan pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Wij hebben maar een klein deel van dat geld nodig om onze defensie veel sterker te maken.”

Een sterkere defensie is „mijn topprioriteit” zei Rutte, die voor het eerst sinds zijn aantreden als secretaris-generaal in het Europees Parlement is. Daar was er een gedachtewisseling met Europarlementariërs die over Buitenlandse Zaken en Defensie gaan. „Dit gaat over meer uitgeven, beter uitgeven, maar ook meer produceren. Niet om oorlog uit te lokken, maar om oorlog te voorkomen.”