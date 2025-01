Ook dinsdag geen colleges op TU Eindhoven door cyberaanval

De technische universiteit is naar eigen zeggen druk bezig het netwerk weer beschikbaar te maken, maar dit werk is maandag nog niet afgerond. In een verklaring zegt vicevoorzitter Patrick Groothuis: „We werken planmatig met man en macht om het netwerk van de TU/e weer veilig te krijgen en uiteindelijk met de grootste zorgvuldigheid weer stapsgewijs online te kunnen brengen.”

De TU zegt „verschillende scenario’s” uit te werken voor de colleges. De tentamenperiode van studenten begint volgende week. Voor deze week staan alleen wat inhaalactiviteiten en tentamenvoorbereidingen gepland. De gebouwen en campus van de TU blijven wel toegankelijk.

De aanval was zaterdagavond ontdekt. Door het besluit om het netwerk uit de lucht te halen, kunnen studenten, docenten en andere medewerkers geen gebruik maken van mail, wifi, de online-leeromgeving Canvas en Microsoft Teams.

Volgens de universiteit zijn er geen aanwijzingen dat de aanvallers gegevens hebben gestolen. „Ook is er geen contact met de hackers en het is nog onbekend wie de hackers zijn.”