Nog voor het politieke jaar is gestart, tasten PVV, NSC en BBB alweer elkaars pijngrens af

„Wilders is het eerste halfjaar van deze coalitie wonderlijk genoeg redelijk ongeschonden doorgekomen”, zegt Jakko. De peilingen laten zelfs een lichte plus zien in het aantal zetels. NSC kent echter een dramatische daling. Of Omtzigt dat dit jaar weet om te buigen, is volgens Jakko nog maar de vraag. „Je ziet dat NSC nu meer kiest voor de aanval. Omtzigt plaatst vraagtekens bij de ramingen van het Centraal Planbureau. Daarmee zwengelt hij de discussie aan over de vraag of het wel nodig is om te bezuinigen en zo ja, hoe fors. Afgelopen zaterdag uitte NSC-landbouwwoordvoerder Harm Holman stevige kritiek op het beleid van landbouwminister Wiersma (BBB). Dat NSC andere coalitiepartijen via paginagrote interviews gaat bestoken, had ik tot dusverre nog niet gezien.”

Voor premier Schoof wordt het een uitdaging om de discussie rond de Voorjaarsnota in goede banen te leiden. De VVD probeert juist buiten het gekrakeel te blijven en zich te profileren als de meest stabiele partij van dit kabinet.

In de podcast krijgt Jakko Gunst de vraag of we een mooi politiek jaar tegemoet gaan. Dat roept de vraag op wanneer een jaar in politiek opzicht eigenlijk mooi valt te noemen. Die vraag leggen we ook graag bij de podcastluisteraars neer. Wilt u ons laten weten hoe u daarnaar kijkt? Stuur uw reactie dan naar podcast@rd.nl