Lekken geheime informatie over Chemours afgehandeld met schikking

Binnenland

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rond het lekken van geheime informatie over de Chemours-fabriek in Dordrecht afgehandeld met een schikking. Ruben Schilt, voormalig commissielid van de PvdA in de gemeenteraad van Dordrecht, moet 750 euro betalen omdat hij in 2023 informatie uit een besloten vergadering naar de pers had doorgespeeld. Tv-programma Zembla meldde op basis van die gelekte notulen dat Chemours een schikkingsvoorstel van enkele miljoenen euro’s had gedaan aan Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht voor de PFAS-verontreiniging in die gemeenten.