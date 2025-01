Laatste informatiekantoor voor toeristen in Parijs dicht

De laatste ’VVV’ van Parijs bevond zich in de buurt van de Eiffeltoren en was opgezet voor de Olympische Spelen in de hoofdstad. Het ging om een tijdelijke locatie die volgens de krant Le Parisien nooit erg populair was.

Toeristen in de metropool hoeven niet verstoken te blijven van tips over bezienswaardigheden. De organisatie voor toeristeninformatie gaat de komende tijd informatiezuilen neerzetten bij openbare locaties, zoals hotels, postkantoren en kiosken.

Daarnaast komt er een callcenter dat rond de klok bereikbaar is, zowel telefonisch als per chat en e-mail. Bezoekers kunnen daar „gepersonaliseerde tips” krijgen.

De toerismedienst mikt naar eigen zeggen op „meer flexibiliteit” en de mogelijkheid om meteen te reageren op vragen. Parijs behoort tot de populairste toeristische bestemmingen ter wereld. Jaarlijks bezoeken zo’n 37 miljoen toeristen de stad.