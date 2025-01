Von der Leyen eind deze week weer buitenshuis aan het werk

Von der Leyen gaat in ieder geval naar de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Ook gaat ze volgende week naar Straatsburg waar het Europees Parlement voor zijn plenaire vergaderweek bijeenkomt.

Op 2 januari werd Von der Leyen in het ziekenhuis opgenomen en op vrijdag 10 januari kon ze naar huis. Op die laatstgenoemde dag meldde het Duitse persbureau dpa dat Von der Leyen in het ziekenhuis had gelegen. Daarover was de pers niet geïnformeerd. De woordvoerders van de Europese Commissie zeiden alleen dat de commissievoorzitter een zware longontsteking had en dat al haar afspraken in de eerste twee weken van januari waren afgezegd. Ze stond volgens de woordvoerders elke dag met haar team in contact.