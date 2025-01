Politici mijden grote Duitse landbouwbeurs om MKZ-besmetting

Enkele gedeputeerden van andere provincies, onder meer uit Zuid-Holland en Friesland, twijfelen of ze wel naar de Grüne Woche (17-26 januari) moeten gaan. Andere provincies, zoals Noord-Holland, zeggen de ontwikkelingen af te wachten. De Grüne Woche trok vorig jaar 275.000 bezoekers. Ondernemers, politici en bestuurders gebruiken het evenement om kennis uit te wisselen en te netwerken.

MKZ is een zeer besmettelijke ziekte, die leidt tot blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren. Ongeveer 1 tot 2 procent van de besmette dieren overlijdt door de ziekte. Het virus kan zich ook via mensen verspreiden. In 2001 woedde in Europa een epidemie. In Nederland werden toen ongeveer 300.000 dieren preventief geruimd.

„Gedeputeerde Vael was aanvankelijk wel van plan naar de beurs te gaan, maar ziet daarvan af vanwege de risico’s”, zegt een woordvoerder van de Zeeuwse gedeputeerde. De provincie Overijssel heeft ook besloten de Grüne Woche te mijden. „De vorige MKZ-crisis, in 2001, was heel intens in Overijssel en sloeg diepe wonden”, aldus een woordvoerder. „Het zorgde toen zowel financieel als emotioneel voor veel schade bij agrariërs. Het advies is nu om zo min mogelijk contact te hebben met boerenerven. Daarom hebben we besloten niet naar Berlijn te gaan.”

Landbouwminister Femke Wiersma kondigde zaterdag uit voorzorg een afvoerverbod voor vleeskalveren af, wat betekent dat deze dieren niet van het bedrijf af mogen. Ook geldt een bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven. Alleen noodzakelijke bezoekers, zoals veeartsen, zijn onder voorwaarden toegestaan. Wiersma benadrukt dat de maatregelen uit voorzorg worden genomen. „Er is op dit moment geen aanleiding of vermoeden dat sprake is van een verdachte situatie bij een bedrijf in Nederland.”