Ds. Lammers neemt afscheid van hervormd Nijkerk

Ds. Lammers bepaalde zijn gehoor bij Filippenzen 4:4-20. Het thema van de preek kwam uit vers 19: ”Gods belofte bij het afscheid nemen”.

Ds. J.H. Lammers. beeld Fam. Lammers

Na de dienst werd ds. Lammers toegesproken door burgemeester T. de Jonge-Ruitenbeek namens de burgerlijke gemeente Nijkerk, door ds. J.B. ten Hove namens onder andere de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten, en door preses ouderling G.J. Messelink.

Aan het eind van de dienst zong de gemeente ds. Lammers Psalm 135:1 en 12 uit de bundel Weerklank toe.

Ds. Lammers was sinds december 2019 predikant van de hervormde wijkgemeente 1 te Nijkerk. Eerder diende hij gemeenten in Ridderkerk (wijkgemeente Drievliet-Oostendam, 2008), Krimpen aan den IJssel (wijkgemeente van bijzondere aard, 1998), Benthuizen (1993) en Sint Philipsland (1988). De hervormde gemeente te Oud-Alblas was vacant vanwege het emeritaat van ds. W. van Weelden in oktober 2023.