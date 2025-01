De predikant nam als uitgangspunt voor de preek Psalm 138: 8. Het thema van de preek was ”Adieu, tot U alleen”. Hij had drie punten: persoonlijke zaak, getuigenis in kerk en wereld en garantie in Christus’ leven en werk.

Ds. T. Overbeeke. beeld herv. Reeuwijk

Na afloop van de dienst werd de scheidende predikant toegesproken door ds. M. van Diepen namens de Reeuwijkse kerken, door consulent en pastoraal medewerker ds. C. Bos en door de scriba van de kerkenraad, M. Pronk. Op verzoek van laatstgenoemde zong de gemeente ds. Overbeeke Psalm 134:3 toe. Daarna sprak de scheidende predikant een dankwoord.

Ds. Overbeeke was sinds 2020 predikant van de hervormde gemeente te Reeuwijk, zijn eerste gemeente. De hervormde wijkgemeente 1 te Barneveld was vacant sinds het vertrek van ds. S.J. Verheij in februari 2023.