Klimaatactivisten bekladden graf van Charles Darwin

Dat cijfer verwijst naar het nieuws dat de gemiddelde temperatuur in een kalenderjaar voor het eerst meer dan anderhalve graad is gestegen ten opzichte van pre-industriële tijden. De actiegroep zegt dat Darwin, beroemd om zijn evolutietheorie, „zich in zijn graf zou omdraaien door het besef dat we in de zesde massa-extinctie zitten”.

De politie meldt dat twee vrouwen zijn opgepakt op verdenking van het veroorzaken van schade in Westminster Abbey. „De politie werd om 10.00 uur gebeld na meldingen dat de vrouwen door beveiliging waren aangehouden”, staat in een verklaring op X. Het tweetal is overgebracht naar een politiebureau.

De in 1882 overleden Darwin ligt in Westminster Abbey begraven bij andere wetenschappers, onder wie Isaac Newton en Stephen Hawking. Just Stop Oil voert vaker actie op bekende locaties. Activisten gooiden onder meer soep naar werken van Van Gogh.

De activisten maken zich grote zorgen om de opwarming van de aarde en willen dat wordt gestopt met het gebruik van fossiele brandstoffen. „Miljoenen mensen raken ontheemd, Californië staat in brand en we zijn driekwart van de wilde diersoorten verloren sinds de jaren zeventig.”