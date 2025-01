Stichting zoekt psychotherapeut voor getroffenen Tarwekamp

Omdat de stichting graag een luisterend oor biedt aan mensen die willen praten over de gebeurtenissen aan de Tarwekamp, is ze dus op zoek naar een psychotherapeut die daarbij op zzp-basis kan helpen. „Wij kunnen elkaar aanhoren en begrip tonen, maar we zijn geen professionals”, zegt Van Vliet daarover. Volgens haar heeft een deel van de mensen in de wijk Mariahoeve weinig geld en zijn zij bang het eigen risico van hun zorgverzekering op het spel te zetten als ze professionele hulp zoeken. „Maar die hulp hebben zij wel nodig.”

Door de explosies bij een appartementencomplex aan de Tarwekamp op zaterdag 7 december stortte een deel van het complex volledig in. Zes mensen kwamen om het leven, een aantal anderen raakte gewond. Voor twaalf huishoudens die sinds de explosies geen onderdak meer hebben, is tijdelijke woonruimte geregeld. Een van de getroffen gezinnen woont nu een stuk verder dan voorheen. Voor een meisje uit dat gezin wil Lichtpuntjes van Mariahoeve een elektrische fiets regelen, omdat ze nu 7 kilometer naar school moet fietsen.

Via een crowdfunding is ruim 650.000 euro ingezameld voor de slachtoffers van de explosies in Mariahoeve. Er is bijna 22.000 keer gedoneerd. Lichtpuntjes van Mariahoeve buigt zich momenteel over de vraag hoe het geld over de gedupeerden zal worden verdeeld, daarbij ondersteund door de gemeente Den Haag en een team met onder anderen een jurist en een notaris. De stichting heeft ook een ANBI-status aangevraagd, die het mogelijk maakt om belastingvrij te schenken. De aanvraag loopt nog.