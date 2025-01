De personeelskrapte in de horeca komt weer op het niveau van voor corona en gaat niet weg, legt Vuik uit tijdens de Horecava, de jaarlijkse horecavakbeurs in de RAI in Amsterdam. Hier hebben alle branches mee te maken, maar in de horeca komt dit nog harder aan. „Bij ons is 50 procent van de werknemers tussen de 15 en 24 jaar. Dus wij merken dit meer, omdat wij al eerder zien dat er minder jongeren zijn.”

Jaarlijks ronden 8000 mensen een horecaopleiding af, terwijl er door het hoge personeelsverloop behoefte is aan ruim 100.000 extra werkenden. Zo is er een tekort aan koks in de horeca. „De piek in de krapte was twee jaar geleden en die is nu aanzienlijk minder, maar er blijft een krapte die er altijd zal blijven. Dus het is aan ons om te kijken hoe we daar richting de toekomst mee omgaan”, stelt Vuik.