Het schooldistrict zegt dat rekening is gehouden met factoren als de luchtkwaliteit en wegafsluitingen. In een verklaring staat dat de omstandigheden op veel plaatsen in de regio Los Angeles zijn verbeterd.

Het gebied rond de miljoenenstad aan de Amerikaanse westkust wordt geteisterd door grote branden. Die hebben aan zeker 24 mensen het leven gekost en vele duizenden gebouwen in de as gelegd.

Vier scholen zijn verwoest door de branden. Drie andere scholen bevinden zich in gebieden waar inwoners zijn opgeroepen te evacueren.