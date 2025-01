De 34-jarige man was alleen bekend onder zijn voornaam doordat de Franse autoriteiten geen details over zijn zaak hadden vrijgegeven. In zijn audiobericht lijkt hij de autoriteiten op te roepen tot actie. Frankrijk ontbood de Iraanse ambassadeur afgelopen vrijdag vanwege de detentie van het drietal. De Fransen werden omschreven als „staatsgijzelaars” wier situatie „onverdraaglijk” is.

Grondeau werd ruim twee jaar geleden aangehouden in Shiraz, in het zuiden van Iran. Hij kreeg vijf jaar cel voor „samenzwering tegen de Islamitische Republiek”. Sinds datzelfde jaar zitten ook twee andere Fransen vast, lerares Cécile Kohler en haar partner Jacques Paris. Zij worden ervan beschuldigd arbeidsprotesten aan te hebben gewakkerd. De families van het drietal verwerpen de beschuldigingen.