In een brief aan Trump nodigde Kathryn Barger hem uit zowel de verwoesting van de branden in de wijk Pacific Palisades als die in Eaton en de omliggende gebieden te komen aanschouwen. Zo zou Trump met eigen ogen kunnen zien wat er nodig is voor de wederopbouw.

„Door deze uitnodiging te accepteren, meneer de aankomende president, sluit u zich bij ons aan om onze burgers te ondersteunen en onze heldhaftige hulpverleners te bedanken die hun eigen leven hebben geriskeerd om dat van anderen te redden”, citeert de nieuwswebsite Los Angeles Daily News uit de brief. „We vragen u ook, als onze president, om de mensen van Los Angeles County bij te staan, ​​terwijl we onze koers uitstippelen om alles opnieuw op te bouwen. Uw aanwezigheid zou diep worden gevoeld en worden gewaardeerd.”

De brandweer van Los Angeles waarschuwde zaterdag dat het brandgevaar door harde wind en lage luchtvochtigheid tot en met woensdag hoog blijft. Tot nu toe zijn er elf doden gevallen door de bosbranden. Ook zijn er dertien mensen vermist. Nog altijd mogen 153.000 mensen die zijn geëvacueerd niet terug naar hun huizen.