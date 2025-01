Zo huurde miljardair en voormalig burgemeesterskandidaat Rick Caruso een eigen brandweerteam in om een winkelcentrum te beschermen. „Ons vastgoed staat nog overeind”, zei hij. „Alles eromheen is verwoest. Het is net een oorlogsgebied.”

Branden hebben in Los Angeles County vele duizenden gebouwen in as gelegd. Dat leidt tot kritiek op de autoriteiten, die niet in staat bleken het oprukkende vuur tijdig een halt toe te roepen. Een petitie waarin burgemeester Karen Bass wordt opgeroepen te vertrekken, is al meer dan 100.000 keer ondertekend.

Sommige inwoners zoeken wanhopig via internet naar hulp. „Heeft iemand toegang tot particuliere brandweerlieden om ons huis te beschermen”, schreef de medeoprichter van een vastgoedbedrijf online. „Alle huizen van buren staan al in brand. Ik betaal ieder bedrag.”

The New York Times schrijft dat nog onduidelijk is hoe groot de rol van particuliere brandweerkorpsen precies is, maar dat ze duidelijk zichtbaar zijn op straat in de welvarende wijk Pacific Palisades. Daar wonen veel vermogende Amerikanen, onder wie Hollywoodsterren.

De inzet van een team van twintig brandweerlieden in vier voertuigen kan 10.000 dollar per dag kosten, zegt een van de bedrijven. Volgens een brancheorganisatie kan ongeveer 45 procent van de brandweerlieden in de VS worden aangemerkt als particulier.

Dergelijke korpsen worden bijvoorbeeld ingehuurd door overheden die snel versterking nodig hebben bij natuurbranden. Ook verzekeraars schakelen dergelijke teams in, om te voorkomen dat branden veel schade aanrichten die ze vervolgens moeten vergoeden.