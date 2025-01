De predikant bepaalde de gemeente bij Numeri 6:24-26. Het thema van de preek was ”De zegen van de Heere maakt rijk”, met als aandachtspunten: de zegen van Zijn bescherming, de zegen van Zijn genade en de zegen van Zijn vrede.

Ds. Heijkamp werd namens de classis en de particuliere synode toegesproken door ouderling F.J. Verweij van de gg in Kampen en door ouderling R.F. Wassink, voorzitter van de kerkenraad van de gg in Emmeloord. De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 97:7.

Ds. Heijkamp stond sinds mei 2014 in Emmeloord, zijn eerste gemeente. De gg in Doetinchem was vacant sinds juli 2022.