„De meerderheid van de inwoners vindt minder vlees een goed idee. Waarom zou je als gemeente dan nog reclame faciliteren die mensen juist verleidt om meer vlees te eten?”, zegt Collin Molenaar van Wakker Dier.

In Amsterdam stemt de gemeenteraad binnenkort over een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om te stoppen met vleesreclame. Amersfoort wil in 2050 CO2-neutraal zijn en Breda is onderdeel van de Regio Deal West-Brabant, die als hoofddoel heeft om inwoners te laten kiezen voor plantaardige opties. „Het toestaan van vleesreclame op straat staat haaks op deze ambities”, aldus Molenaar.

In Haarlem is sinds begin dit jaar al geen reclame voor vlees meer te zien op straat. Bloemendaal, Groningen, Nijmegen en Utrecht gaan ook vleesreclames weren. In Tilburg is een voorstel aangenomen om reclame voor vlees op straat stapsgewijs uit te bannen.