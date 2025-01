Zelensky zei zondagavond dat hij de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken had opgedragen „zich voor te bereiden op de mogelijke deelname van onze reddingswerkers aan de bestrijding van de bosbranden in Californië”. „De situatie daar is buitengewoon moeilijk”, zei hij in een video op X, eraan toevoegend dat de hulp „momenteel wordt gecoördineerd” en dat „150 van onze brandweerlieden al zijn voorbereid”.

De Verenigde Staten zijn onder president Joe Biden de grootste steunverlener geweest tijdens de oorlog in Oekraïne. Sinds de invasie van Moskou in februari 2022 hebben de VS meer dan 65 miljard dollar, ruim 63 miljard euro, aan militaire steun geschonken.