Geëvacueerden Los Angeles kunnen nog dagen niet naar huis

Veel mensen zijn wanhopig om terug te keren naar hun huizen, om medicijnen of kleding op te halen die ze na overhaast vertrek niet konden meenemen. Sommigen willen vooral weten of hun huis de branden heeft overleefd. Brandweercommandant Anthony Marrone van Los Angeles County zei zondag dat de verwachte windstoten betekenen dat de noodsituatie nog lang niet voorbij is. „Ze kunnen niet naar huis, simpelweg omdat het niet veilig is”, vertelde hij op een persconferentie.

„Het is onze gezamenlijke prioriteit om bewoners zo snel mogelijk weer in hun huizen te krijgen”, aldus Marrone. De brandweercommandant zei dat het gesprek over terugkeer pas kan plaatsvinden nadat de krachtige winden, die naar verwachting tot woensdag aanhouden, weer voorbij zijn. „Wees gerust, donderdagochtend beginnen we de gesprekken over de terugkeer van de bevolking.”