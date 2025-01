De jongens liepen rond in het kasteel op het terrein van het voormalige pretpark in het Brabantse Drunen. Het terrein is overdag opengesteld als wandelgebied, in de avond en nacht is het niet toegestaan er te zijn.

Volgens de politie ging het om zogeheten urbexers. Dat zijn mensen die verlaten of niet openbaar toegankelijke locaties bezoeken en dat vervolgens documenteren, bijvoorbeeld voor sociale media. „We zien dat Urbex steeds meer voorkomt en trending is”, waarschuwt de politie. „Mocht een pand omheind zijn met hekken of er staat een bord met de tekst ‘verboden voor onbevoegden’ dan is het strafbaar het terrein of het pand te betreden.” Op urbexen staat een boete van maximaal 450 euro.

Het Land van Ooit is een populaire locatie onder urbexers. Op sociale media staan veel beelden van mensen die een bezoek brengen aan het pretpark, dat in 2007 failliet ging.