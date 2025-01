Beursweek met cijfers grote Amerikaanse banken en inflatie VS

Grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley en Wells Fargo geven inzicht in de prestaties over het afgelopen kwartaal en het gehele jaar. Ook ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock opent de boeken. Beleggers zijn daarbij ook gespitst op de verwachtingen voor het nieuwe jaar.

Woensdag wordt het cijfer over de Amerikaanse inflatie in december naar buiten gebracht. Vrijdag kwam nog een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om langer te wachten met het verlagen van de rente. De centrale bank neemt eind deze maand een nieuw rentebesluit, na de verlaging in december. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed de rente dan onveranderd laat.

Ook staan er veel andere macro-economische gegevens op de agenda, waaronder over de Amerikaanse winkelverkopen en industriële productie. In de eurozone staan definitieve inflatiecijfers voor december op de rol, net als informatie over de industrie. Uit Duitsland en China worden nog cijfers over de economische groei in 2024 gemeld. Naar verwachting is de Duitse economie, de grootste van Europa, vorig jaar opnieuw gekrompen.

Verder worden de notulen van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) in december gepubliceerd. De ECB verlaagde toen opnieuw de rente in het eurogebied met een kwart procentpunt. De ECB neemt eind deze maand eveneens een nieuw rentebesluit. ECB-president Christine Lagarde heeft gezegd dit jaar meer renteverlagingen te verwachten om zo de economie te stimuleren.

Tenslotte publiceren oliekartel OPEC en energiebureau IEA nog hun maandelijkse rapporten over de oliemarkt.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,6 procent lager op 890,30 punten. Op Wall Street waren minnen tot 1,6 procent te zien door onzekerheid over het rentebeleid van de Fed na het beter dan verwachte banenrapport.