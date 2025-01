Volgens de woordvoerder kwam even na 09.30 uur een melding binnen van een kind dat onwel was geworden in de portiekflat aan de Joubertstraat in de wijk Feijenoord. Ter plaatse werden metingen gedaan en werd een hoge concentratie koolmonoxide vastgesteld. Hierop werden de omliggende woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen wijkcentrum. De verwachting is dat zij kunnen terugkeren zodra de koolmonoxidewaarden genoeg zijn gedaald.

Hoe het precies gaat met de gewonden weet de woordvoerder niet, „maar we waren er op tijd bij”, zegt hij.

De veiligheidsregio is nog aanwezig bij het pand. Naar de oorzaak van het incident wordt nog onderzoek gedaan, maar het had mogelijk te maken met een „ondeugdelijke cv-installatie”, aldus de woordvoerder.