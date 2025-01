Sterke winden dreigen branden in LA verder aan te wakkeren

Maandag worden windstoten van 80 tot ruim 100 kilometer per uur verwacht en nog krachtigere winden zullen dinsdag voor zonsopgang aankomen en woensdag het hoogtepunt bereiken, aldus ambtenaren. Verwacht wordt dat de winden de bestaande branden verder naar het zuiden en het westen duwen.

Duizenden brandweerlieden bestrijden minstens vier uitgestrekte bosbranden in en rond Los Angeles. De grootste brand, de Palisades Fire genoemd, heeft volgens cijfers van ABC News ruim 9300 hectare in de as gelegd. Minstens zestien mensen zijn om het leven gekomen door de branden en in totaal zijn al meer dan 12.000 gebouwen door het vuur verwoest of beschadigd.