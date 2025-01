De afgelopen dagen gaf het KNMI zulke waarschuwingen regelmatig af. Zo gold zaterdagochtend vroeg code oranje in Groningen en Friesland omdat daar ijzel voorkwam. In de rest van het land, behalve op de Wadden, was toen code geel van kracht. Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag gold ook overal code geel, met uitzondering van de Waddeneilanden. Het KNMI waarschuwde voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

Rijkswaterstaat heeft sinds zaterdagavond 19.00 uur ruim 2,3 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. Ook in veel gemeenten is gestrooid. Onder andere de gemeenten Den Haag, Leiden en Hulst meldden zaterdagavond dat daar strooiwagens de weg opgingen.