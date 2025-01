De brand woedde in een woning boven een winkel. Het betrof een oud pand. De rook- en waterschade in de naastgelegen winkels en huizen is mede daardoor aanzienlijk, stelt de veiligheidsregio. De bewoners van de ontruimde woningen zijn tijdelijk opgevangen in een naburig café.

Hoewel de roetschade bij de buurwoningen aanzienlijk is en de brandweer om 01.45 uur nog druk bezig was met het ventileren van de woningen, hoopt de veiligheidsregio dat de bewoners snel weer terug naar huis kunnen.

Aanvankelijk leek een persoon naar het ziekenhuis te moeten na het inademen van rook. Maar een controle in de ambulance bleek voldoende.