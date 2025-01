Ethiopië ligt zelf niet aan zee en wilde daarom afspraken maken over het gebruik van een haven in Somaliland. Die niet-erkende staat ligt in het noorden van Somalië en aan de Golf van Aden, tegenover Jemen. Naar verluidt zou Ethiopië hebben aangeboden de onafhankelijkheid van Somaliland te erkennen in ruil voor een commerciële haven en een militaire basis aan de kust.

Somalië was woedend over de plannen en besloot de betrekkingen te verbreken. Vorige maand meldde Turkije al dat het conflict door bemiddeling was opgelost, maar het is onduidelijk wat er precies is afgesproken. Nu is de Somalische president Hassan Sheikh Mohamud naar Addis Abeba afgereisd om de Ethiopische premier Abiy Ahmed te spreken. De twee zeiden in een verklaring de banden te herstellen en ook nauwer samen te werken op het gebied van handel en veiligheid.