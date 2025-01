In totaal zaten er veertien mensen in de bus: een chauffeur en dertien passagiers. Ze zijn via de voorruit uit het voertuig bevrijd. Zeven mensen hebben lichte verwondingen opgelopen.

Flixbus heeft in een verklaring zijn medeleven uitgesproken met de slachtoffers. „Onze gedachten zijn bij iedereen die door dit ongeluk is getroffen en hun families.” Het bedrijf zegt met de autoriteiten samen te werken aan het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het lijkt er niet op dat er ook andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren.