„Socialemediaplatforms spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen, maar ze hebben ook een enorm sociaal en economisch belang en invloed”, schrijft Virkkunen op X. „In Europa willen we een digitale omgeving creëren die veilig en eerlijk is.” Ze stelt dat de rechten van EU-burgers moeten worden beschermd en dat bedrijven zich dus aan de regels moeten houden. „Dit zorgt voor een gelijk speelveld en een veilige onlineomgeving voor iedereen.”

Musk is al langer ontevreden over de Europese wetgeving over bijvoorbeeld desinformatie en privacy. Zuckerberg zei vrijdag in een podcast dat de EU „de afgelopen tien of twintig jaar meer dan 30 miljard” aan boetes had opgelegd aan techbedrijven. „Het is bijna een soort handelstarief.”

In Brussel wordt gevreesd dat de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, bondgenoot van Musk, straks druk gaat zetten op de EU om de regels voor techbedrijven te versoepelen. Europarlementariërs hebben de Commissie al opgeroepen om niet te bezwijken onder die Amerikaanse druk.