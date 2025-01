Een tram lijkt in de tunnel te zijn ontspoord en frontaal in botsing te zijn gekomen met een tegemoetkomende tram. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het ongeluk heeft een grote operatie van politie en hulpdiensten op gang gebracht. Er was ook het vermoeden dat het geen ongeluk was. Een agent dirigeerde volgens ooggetuigen mensen weg van de hoofdingang van het station en zei dat daar een politieoperatie was. Reizigers konden volgens de agent alleen nog via een ingang aan de zuidkant van het station naar binnen.