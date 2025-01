We pakken de draad in het nog maar net begonnen jaar weer op in het psalmboek. En soms zou een mens aan het begin van een nieuw jaar wel eens in de toekomst willen kijken. Hoe zal het gaan, het komende jaar?

De dichter van Psalm 93 heeft misschien ook zulke gedachten gehad. Maar hij verliest zich er niet in. Hij zet eerst de handen op het klavier van zijn taalorgel en speelt met het volle werk een belijdenis: „De HEERE regeert.” Dat is het allereerste wat gezegd moet worden.