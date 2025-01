Musk aast op voortijdig einde Britse Labourregering 

Het nieuwe jaar was nauwelijks een week oud, maar met ruim 200 X-berichten –een deel retweets– over het erbarmelijke beleid van de Labourregering is Musk erg druk geweest. Daarbij gaat het vooral om de weigering van Starmer om een officieel onderzoek in te stellen naar groepen van vooral Pakistaanse kinderverkrachters die de afgelopen tientallen jaren in tal van verarmde industriesteden actief waren.

Niet alleen Starmer moet het ontgelden. Deze zou volgens Musk niets willen weten van een nieuw onderzoek, omdat hij vreest tekort te zijn geschoten als hoofd van het OM tussen 2008 en 2013, voordat hij in 2015 het Lagerhuis betrad. Ook staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Jess Phillips, volgens velen de meest onvermoeibare strijder voor vrouwenrechten in het Lagerhuis, werd door Musk een „beschermer van verkrachters” genoemd.

Politieke agenda

Het past allemaal binnen de politieke agenda van Musk, waarbij zo snel mogelijk een einde moet worden gemaakt aan de verderfelijke politieke regimes in niet alleen het VK, maar ook Duitsland. In dat laatste land steunt Musk de extreemrechtse Alternative für Deutschland, in het VK heeft hij zijn hoop gevestigd op Reform, de rechtse oppositiepartij van Nigel Farage.

Afgelopen maand waren er geruchten dat Musk die partij met een bijdrage van 100 miljoen dollar zou willen steunen, een ongekend bedrag in de Britse politiek. Het is de vraag of dat daadwerkelijk gebeurt. Begin deze week zorgde Musk voor een verrassing door aan te sturen op het vertrek van Reformpartijleider Farage. Die had volgens Musk „niet wat nodig is” om het VK te hervormen.

De vete lijkt vooral ingegeven door het feit dat Farage weigert om Tommy Robinson, een extreemrechtse activist, te aanvaarden als lid van Reform. Robinson heeft in de Verenigde Staten met zijn activisme de status van cultuurheld gekregen en wordt onder anderen omarmd door Jordan Peterson, de Canadese antiwokepublicist, die warme banden onderhoudt met Musk.

Farage wil echter niets weten van een lidmaatschap van Robinson. Hoewel Robinson net als Farage hamert op de desastreuze gevolgen van immigratie, komt hij ook voortdurend in conflict met het Britse rechtssysteem. Hij zit nu in de gevangenis vanwege het overtreden van opgelegde beperkingen rond uitspraken over een immigrant die in de ogen van Robinson niet deugt. Het is de vierde keer dat hij in de gevangenis zit.

De Britse premier Keir Starmer. beeld AFP, Justin Tallis

Impasse

Waar Robinson in de VS steun geniet van aanhangers van Musk, Peterson en waarschijnlijk de nieuwe president Donald Trump, is hij in het VK zeer controversieel. Liefst 90 procent van de Britten moet niets van hem hebben, bleek uit een recente opiniepeiling. Farage is een van hen. Hij realiseert zich dat Reform nooit een serieus alternatief kan worden voor de Conservatieven als hij extremisten als Robinson toelaat.

Farage is inmiddels naar de VS vertrokken, waar hij op 20 januari de beëdiging van zijn „goede vriend” Trump bijwoont. Farage hoopt op een ontmoeting met Musk om vanuit de ontstane impasse een relatie op te bouwen. Daarbij zal ongetwijfeld ook worden gesproken over de plannen die Musk smeedt om een voortijdig einde te maken aan de regering van Starmer, waarover onder andere de Financial Times bericht. Om dat te bewerkstelligen lijkt een prominente rol van Farage cruciaal – iets wat Musk vooralsnog niet lijkt te begrijpen.