Musk en AfD-topvrouw Weidel uitgebreid in gesprek op X

Het gesprek tussen Musk en Weidel ligt in Europa onder een vergrootglas. Nieuwssite Politico berichtte dat Europese toezichthouders nauwlettend in de gaten houden hoe de livestream op X wordt gedeeld en of dat strijdig is met EU-regels. Er wordt bekeken of de berichtendienst van Musk de rechts-radicale politieke partij van Weidel een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van politieke rivalen.

Dat bleef ook bij Weidel niet onopgemerkt. „150 bureaucraten van de EU houden ons in de gaten tijdens dit gesprek”, sneerde de AfD-topvrouw. „Om de belachelijke Digitale Diensten Wet te handhaven. Het is gewoon censuur.” Musk merkte op dat het makkelijk is om „bad guys” te herkennen. „Het zijn degenen die de vrijheid van meningsuiting willen dwarsbomen.”

De X-eigenaar sprak tijdens het gesprek opnieuw steun uit voor de partij van Weidel. Musk zei dat uit recente verkiezingsoverwinningen van Trump en de Republikeinen kan worden opgemaakt dat Amerikaanse kiezers snakken naar verandering. Hij riep ontevreden Duitse kiezers op hun voorbeeld te volgen en de AfD te steunen. Hij beschuldigde westerse media ervan een verkeerd beeld van de partij te geven.

Musk, de rijkste man ter wereld, heeft eerder zijn vermogen aangewend om Donald Trump te helpen die Amerikaanse verkiezingen te winnen. Hij heeft in Europa steun uitgesproken voor anti-establishmentpartijen en uitgehaald naar Europese leiders. In Duitsland, waar zijn autobouwer Tesla een fabriek heeft geopend, schaart hij zich al langer achter de partij van Weidel. Die staat een maand voor de parlementsverkiezingen op de tweede plaats in de peilingen, boven de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz.