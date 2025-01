De steekpartij heeft in de Utrechtse plaats voor grote ongerustheid gezorgd. De verdachte van de steekpartij was opgenomen in een kliniek in de plaats. Hij verbleef op hetzelfde terrein als waar Michael P. zat toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Met de bewonersbijeenkomst hoopten de gemeente, politie, en de instelling voor forensische psychiatrie Fivoor bewoners gerust te stellen.

Volgens RTV Utrecht zijn de zorgen niet weggenomen. „Waardeloos dit”, liet een bewoner aan de omroep weten. „Het vertrouwen is weg”, schrijft ook de gemeente zelf in een verslag van de avond. „Mensen hebben een groot gevoel van onveiligheid en zijn teleurgesteld dat van de afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de moord op Anne Faber zeven jaar geleden, zoals de inzet van buurtcoaches, niets meer over is.”

Donderdag werd bekend dat de 27-jarige verdachte al eerder willekeurige mensen op straat had mishandeld. Hij was op het moment van het incident geoorloofd buiten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt het incident.

Bewoners van Den Dolder zouden graag meer wijkagenten en camera’s in de plaats zien. Langenacker gaat deze opties „serieus onderzoeken” en zegt ook dat ze „de minister aan zijn woord wil houden dat Fivoor uiterlijk op 1 januari 2027 weg is”. De kliniek is nog op zoek naar een nieuwe plek.