NVWA doet onderzoek om mond-en-klauwzeer bij bedrijf bij Berlijn

De besmettingen op het Duitse bedrijf met in totaal veertien waterbuffels zijn volgens Wiersma „verrassend en zeer teleurstellend”. De laatste keer dat MKZ in een EU-lidstaat werd aangetroffen was in 2007. „Ik ben geschrokken van dit bericht en ik ben zeer beducht voor een besmetting in Nederland”, schrijft Wiersma.

Mochten er via indirecte import toch dieren of producten uit de Duitse deelstaat Brandenburg, waar de besmettingen zijn aangetroffen, naar Nederland zijn gekomen, „dan worden deze bedrijven in Nederland geblokkeerd en nader onderzocht”.

MKZ is een zeer besmettelijke ziekte, die leidt tot blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren. Ongeveer 1 tot 2 procent van de besmette dieren gaat eraan dood. In 2001 woedde in Europa een epidemie. In Nederland werden toen honderdduizenden dieren preventief geruimd.