Onder meer het Tabor College en vmbo-school Vonk hebben de ouders gewaarschuwd voor de chatgroep, die ‘dit wordt de grootste groeps-chat ooit’ heet. Basisscholen hebben er ook met kinderen over gesproken. Leerlingen krijgen het advies meteen uit de groep te stappen en er met hun ouders of verzorgers over te praten.

Het is nog niet bekend hoeveel kinderen daadwerkelijk zijn toegevoegd aan de groep. Het is ook niet bekend of zij porno met volwassenen te zien kregen of beelden van kindermisbruik, en of zij ook zijn aangespoord om foto’s en filmpjes van zichzelf te maken. Verder is het niet duidelijk wie achter de chatgroep zitten en of hier alleen in Hoorn en omgeving voor wordt gewaarschuwd.