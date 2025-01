Aannemer Boskalis wil de bouwstof Beaumix gebruiken bij het verbreden van de A2. Daarover ontstond ophef in de lokale politiek en bij actievoerders, die zich zorgen maken over de gevolgen voor mens en milieu. Ze verwijzen daarbij naar milieuvervuiling in Katwijk, waar hoge concentraties zware metalen werden gevonden na de aanleg van een provincieweg met onder meer Beaumix.

De schadelijke stoffen kunnen ook grondwater verontreinigen. De actievoerders van Extinction Rebellion Maastricht wijzen erop dat er een groot drinkwaterwingebied zit tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide.

Rijkswaterstaat liet bij eerdere demonstraties al weten geen reden te zien om de stof te weigeren. Zo liet een woordvoerder weten dat Beaumix op een lijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat als toegestane bouwstof die voldoet aan alle normen en kwaliteitseisen. Ook stelde Boskalis dat het beoogde materiaal voor de weg in Limburg anders is en beter gefilterd dan in Katwijk.