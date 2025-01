De aanstaande Amerikaanse president omschrijft de zitting van vrijdag als een „verachtelijke schijnvertoning” en kondigt aan in beroep te gaan om „het vertrouwen van Amerikanen in ons ooit zo grote rechtssysteem te herstellen”. Ook wijst Trump opnieuw naar de Democraten. Die hebben volgens hem een „zielige, niet-Amerikaanse heksenjacht verloren”.

Trump heeft altijd ontkend dat hij schuldig is aan het vervalsen van documenten rond een zwijggeldbetaling aan een pornoster. Een jury achtte hem vorig jaar schuldig. Volgens Trump heeft „de echte jury, het Amerikaanse volk, gesproken” door hem afgelopen november opnieuw te verkiezen tot president van de Verenigde Staten. In zijn bericht op Truth Social omschrijft hij de zwijggeldzaak als oplichterij die het verdient te worden geseponeerd.

Trump was vrijdag niet fysiek maar virtueel aanwezig in de rechtbank in New York. Hij volgde de zitting samen met zijn advocaat via een videoverbinding vanuit zijn huis in de staat Florida.