Na de aanhouding volgde maandag een eerste explosie waarbij een bewoner lichtgewond raakte. De bewoners vonden elders onderdak. Daarna volgden op 8 en 9 januari bij dat huis opnieuw explosies. De recentste ontploffing donderdag vlak voor middernacht veroorzaakte geen schade of slachtoffers, „maar de schrik zit er bij de bewoners van de straat goed in”, aldus de politie. Hoewel ze niet meer in het huis waren, zijn de bewoners na de laatste explosie opnieuw verkast. Het huis aan de John Raedeckerstraat is op last van de burgemeester gesloten.

De politie onderzoekt de explosies en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Ze wil nog geen verdere details kwijt over de zaak en de aangehouden persoon, omdat de laatste explosie „minder dan 24 uur geleden is en we zelf ook nog honderd-en-een vragen hebben”, aldus de woordvoerder.