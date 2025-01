„De terugtrekking is het gevolg van het feit dat de huidige houding van het platform niet verenigbaar is met de kernwaarden van de betrokken instellingen: openheid naar de wereld, wetenschappelijke integriteit, transparantie en democratische discussie”, staat in een gezamenlijke verklaring. De instellingen zeggen zich in te spannen „voor op feiten gebaseerde communicatie en tegen antidemocratische krachten”.

Volgens de onderwijsinstellingen trekt het algoritme van X „rechtspopulistische content” voor en wordt de natuurlijke verspreiding van tweets juist beknot. „De waarden die diversiteit, vrijheid en wetenschap bevorderen, zijn op het platform niet meer aanwezig.”

Onder de 63 instellingen zijn ook twee universiteiten uit Oostenrijk, Universität Innsbruck en de Medizinische Universität Innsbruck.