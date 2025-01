Volgens de oppositie werd Maduro bij de verkiezingen in juli vorig jaar overtuigend verslagen door oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia. De electorale autoriteiten riepen Maduro echter uit tot winnaar. De oppositie beschuldigde Maduro van fraude en publiceerde bewijs dat Urrutia de eigenlijke winnaar was. Duizenden mensen gingen de afgelopen maanden de straat op om te demonstreren. Ook donderdag waren er protesten.

In een reactie op de beëdiging van Maduro zei de oppositie vrijdag dat deze op een staatsgreep neerkomt. „Met de machtsovername door Nicolás Maduro, gesteund door grof geweld en door de soevereiniteit van het volk die tot uiting werd gebracht te negeren, is een staatsgreep bereikt”, stelde de coalitie van oppositiepartijen in een verklaring.

Maduro is sinds 2013 aan de macht in Venezuela. Onder zijn bewind ging het land gebukt onder een ernstige economische crisis. Miljoenen mensen zijn de afgelopen twaalf jaar naar het buitenland vertrokken.