Rond het middaguur werd de kist met het lichaam met een hoogwerker uit zijn woning in de Watergeusstraat in de Rotterdamse wijk Bospolder naar buiten gebracht. De vader van Jack sprak hierbij enkele woorden tot de aanwezigen. „Jack had dit niet anders gewild”, zei hij duidelijk geëmotioneerd. De aanwezigen op het plein liepen langs de kist en legden er bloemen. Op een groot videoscherm werden filmpjes van Jack, zijn twee broers en zijn familie afgespeeld.

Na het afscheid nemen vertrok de rouwstoet naar een uitvaartcentrum in Rotterdam. De stoet werd geflankeerd door belangstellenden die daarbij vuurwerkfakkels afstaken. Ook reden er vele tientallen motorrijders mee die luidruchtig hun motoren lieten brullen toen de uitvaartstoet wegreed.

De uitvaartdienst en begrafenis zijn vrijdagmiddag in besloten kring.